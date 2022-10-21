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Тольяттинку ограбил житель Ярославской области

21 октября 2022 11:57
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Тольяттинку ограбил житель Ярославской области

Утром 4 октября текущего года в отдел полиции Автозаводского района города Тольятти обратилась местная жительница 1947 года рождения, которая пояснила, что несколько минут назад  на аллее бульвара Кулибина, неизвестный вырвал из ее рук телефон, и скрылся в арке одного из многоквартирных домов.

При проверке по автоматизированным базам данных установлена идентичность следов, изъятых на месте происшествия,  с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности. Оперуполномоченным полиции эксперты передали информацию, что к хищению телефона может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления и оскорбление представителя власти житель Ярославской области 1993 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника, провели засадные мероприятия и задержали его в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного недалеко от места происшествия, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел.

Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный мужчина свою вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме и пояснил полицейским, что он находился  в сквере, когда его внимание привлекла одинокая пенсионерка, общающаяся по телефону, он подбежал к ней со спины и выхватил аппарат, после чего продал его знакомому. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

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