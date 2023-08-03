Тольяттинка, желая отомстить, оговорила знакомого

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В феврале текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила, что во время совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал знакомый. Заявительницу в установленном законом порядке полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Сотрудники полиции провели осмотр указанного заявителем места происшествия, установили личность и местонахождение 25-летнего местного жителя и возможных очевидцев. В ходе опросов полицейские установили расхождения в показаниях заявительницы, предполагаемого подозреваемого и их общей знакомой.

Оперуполномоченные уголовного розыска дополнительно опросили женщину, обратили внимание на неточности и под тяжестью неопровержимых доказательств, она призналась, что заявила на приятеля в полицию из-за неприязненных отношений, желая отомстить ему.

По сведениям полицейских подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сотрудниками полиции в отношении обвиняемой собран и направлен в суд для принятия решения административный материал, предусмотренный ст.19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

Следственными органами принято процессуальное решение и уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 35-летней жительницы Тольятти направлено в суд.

Судья районного суда назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.