Тольяттинка заявила об ограблении 1 января, чтобы не ходить на работу

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Рано утром 1 января 2021 года жительница Тольятти 1969 года рождения обратилась за помощью в отдел полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти. Женщина сообщила полицейским, что подверглась нападению двух неизвестных ей мужчин.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшую. При этом, заявительницу в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений о совершении преступления.

Женщина пояснила, что утром она шла на работу в одно из частных охранных предприятий города, когда двое неизвестных мужчин попытались вырвать у нее сумку, однако не смогли этого сделать.

Ссотрудники полиции установили, изъяли и просмотрели записи с камер наблюдения, расположенных на зданиях в непосредственной близости от места происшествия и по маршруту передвижения потерпевшей. В результате анализа полученной информации полицейские установили, что в указанных заявительницей обстоятельствах преступные деяния в отношении нее не совершались.

Ранее судимая за сбыт поддельных денег женщина созналась оперативникам, что никакого грабежа не было. Историю с похищением сумки она придумала, чтобы не ходить на работу 1 января.

По статье «Заведомо ложный донос» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД