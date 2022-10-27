Тольяттинка воспользовалась сбоем программы и перевела на свой счет более 1 млн рублей, принадлежащие банку

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В полицию Тольятти поступило заявление от начальника службы экономической безопасности одного из банков города, который сообщил, что в ходе проведения ревизии установлено незаконное списание денежных средств со счетов банка. Причиненный ущерб, по оценке представителя финансового учреждения, составил 1 131 996 рублей. Полицейские подробно опросили работников банка, изъяли и изучили документы о движении денежных средств, после чего установили владельца банковского счета, на который были переведены деньги. Его владелицей оказалась жительница Комсомольского района г. Тольятти 1987 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска установили её местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимая задержанная признала свою вину и пояснила, что она, являясь клиентом банка, пользовалась услугой дистанционного банковского обслуживания. Зайдя в программу удаленного доступа к разным банковским операциям, женщина поняла, что произошел технический сбой в работе программы, который позволял перевести деньги со счета банка на личный счет подозреваемой, чем женщина и воспользовалась. Свою вину подозреваемая признала и обязалась вернуть деньги в банк.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.