Тольяттинка вместо получения работы лишилась 92 тыс. рублей

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В Тольятти в отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме свыше 92 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о вакансии копирайтера. С целью получения дополнительного заработка безработная жительница Тольятти прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что с ее счета списано более 92 тысяч рублей, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Будьте бдительны!