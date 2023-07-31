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Тольяттинка вербовала людей в террористическую организацию

31 июля 2023 20:34
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Тольяттинка вербовала людей в террористическую организацию

В июле 2023 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жительницы г. Тольятти, которая, действуя умышленно, склоняла жителей региона к совершению государственной измены, а именно –
 к вступлению в террористическую организацию (является структурным подразделением ВСУ и подконтрольна военно-политическому режиму Украины), для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Кроме того, указанной гражданкой проводилась агитационная работа, направленная на вовлечение в деятельность вышеупомянутой террористической организации новых сторонников, путем создания и размещения пропагандистских материалов, создающих положительный образ данного военизированного объединения, а также инструкций для военнослужащих ВС РФ по сдаче в плен.

Следственным отделом УФСБ в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 и ст. 275
 УК РФ.

13 июля 2023 года фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время УФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на вскрытие и документирование всех обстоятельств указанной преступной деятельности, а также возможных связей данного лица с украинской стороной.

 

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