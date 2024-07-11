Тольяттинка увидела открытую машину и украла из нее игровую приставку

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В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о краже имущества из автомобиля. Заявитель рассказал полицейским, что оставил автомобиль на станции технического обслуживания, а когда вернулся за машиной, то обнаружил что из нее пропала игровая приставка и джойстик.



Полицейские осмотрели место происшествия, обошли прилегающую территорию, проверили места возможного сбыта похищенного имущества. В результате проведенных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастна 40-летняя местная жительница, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



В ходе опроса задержанная созналась в совершении кражи и пояснила полицейским, что увидела на станции открытую машину, а на заднем сидении игровую приставку и решила ее похитить. Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении женщины возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.