Тольяттинка ударила ножом знакомого в ходе застолья

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1988 года рождения.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что распивал спиртные напитки с малознакомой женщиной, в какой - то момент между ними возник конфликт, в результате которого она нанесла ему удар колюще-режущим предметом удар в область живота, после чего скрылась. Полицейские со слов пострадавшего составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе осмотра места происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, который приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

В этот же день экипаж патрульно-постовой службы полиции, который получил описание предполагаемой злоумышленницы, на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия обратил внимание на женщину в запачканной одежде, которая была схожа по приметам с разыскиваемой. Полицейские задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Местная жительница 1979 г.р., ранее судимая за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления, не стала отрицать своей причастности к произошедшему.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что в ходе конфликта мужчина неоднократно её оскорблял, поэтому она ударила его ножом в живот.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.