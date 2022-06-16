Тольяттинка ударила ножом сожителя

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В начале мая текущего года в вечернее время суток в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти поступила информация от жильцов дома, расположенного на бульваре Туполева о том, что из соседней квартиры слышны крики.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел обнаружили в квартире мужчину с ножевыми ранениями, вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина был госпитализирован.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход, опросили соседей и возможных свидетелей произошедшего. В ходе осмотра квартиры специалисты экспертно-криминалистической отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Полицейские предположили, что к преступлению может быть причастна сожительница потерпевшего. Ранее не судимую женщину 1986 года рождения, которая находилась в этой же квартире, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемая рассказала, что она вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки. Между ними возник конфликт, мужчина её ударил, в ответ она ножом нанесла удар своему обидчику.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.