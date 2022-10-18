Я нашел ошибку
Главные новости:
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
Zara может вернуться в Россию
Zara может вернуться в Россию
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка силой забрала золотое кольцо и телефон у пенсионерки

18 октября 2022 10:47
89
Тольяттинка силой забрала золотое кольцо и телефон у пенсионерки

В конце сентября текущего года в полицию Тольятти с заявлением обратилась местная жительница 1953  года рождения. Пенсионерка сообщила, что у нее из квартиры знакомая похитила золотое кольцо и сотовый телефон. Сумму причинённого ущерба потерпевшая оценила свыше 4000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу. Потерпевшая пояснила, что 32-летняя знакомая пришла к ней домой с просьбой одолжить денег. Пенсионерка пояснила, что не располагает нужной суммой, после чего злоумышленница,  применив силу, сняла кольцо с пальца потерпевшей, взяла со стола сотовый телефон заявительницы и скрылась. Пострадавшая предоставила полицейским личные данные знакомой.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти установили местонахождение предполагаемой  злоумышленницы – ей  оказалась жительница  1978 года рождения, ранее судимая  за имущественное преступление. Подозреваемую  задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что ей срочно были нужны денежные средства,  поэтому она воспользовалась беспомощностью пожилого человека. Похищенное имущество  злоумышленница сдала в ломбард,  а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

На момент проверки пункта приема оперативниками, похищенное уже было реализовано работником комиссионного магазина.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские напоминают ряд правил, которые могут обезопасить пожилых граждан от преступных посягательств. Расскажите о них родственникам.

- будьте внимательными, не оставляйте открытыми и без присмотра свои квартиры,

- не оставляйте ключи от квартиры на виду, не прячьте его под ковриком или на крыльце частного дома – именно там в первую очередь преступники его ищут

- не храните свои сбережения – золотые украшения, наличные деньги – в общедоступных местах – в шкафу среди белья, под матрасом. Злоумышленники хорошо знают об этих «укромных» местах и не станут брезговать в поисках добычи;

- не впускайте в дом незнакомых граждан. В случае, когда незнакомцы представляются работниками различных социальных служб, попросите их предъявить служебное удостоверение, а также предоставить телефон организации, которую они представляют, чтобы была возможность убедиться, если ли у них такой работник.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
119
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
338
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
621
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
634
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1296
Весь список