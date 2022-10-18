Тольяттинка силой забрала золотое кольцо и телефон у пенсионерки

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В конце сентября текущего года в полицию Тольятти с заявлением обратилась местная жительница 1953 года рождения. Пенсионерка сообщила, что у нее из квартиры знакомая похитила золотое кольцо и сотовый телефон. Сумму причинённого ущерба потерпевшая оценила свыше 4000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу. Потерпевшая пояснила, что 32-летняя знакомая пришла к ней домой с просьбой одолжить денег. Пенсионерка пояснила, что не располагает нужной суммой, после чего злоумышленница, применив силу, сняла кольцо с пальца потерпевшей, взяла со стола сотовый телефон заявительницы и скрылась. Пострадавшая предоставила полицейским личные данные знакомой.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 23 Управления МВД России по г. Тольятти установили местонахождение предполагаемой злоумышленницы – ей оказалась жительница 1978 года рождения, ранее судимая за имущественное преступление. Подозреваемую задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что ей срочно были нужны денежные средства, поэтому она воспользовалась беспомощностью пожилого человека. Похищенное имущество злоумышленница сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

На момент проверки пункта приема оперативниками, похищенное уже было реализовано работником комиссионного магазина.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Полицейские напоминают ряд правил, которые могут обезопасить пожилых граждан от преступных посягательств. Расскажите о них родственникам.

- будьте внимательными, не оставляйте открытыми и без присмотра свои квартиры,

- не оставляйте ключи от квартиры на виду, не прячьте его под ковриком или на крыльце частного дома – именно там в первую очередь преступники его ищут

- не храните свои сбережения – золотые украшения, наличные деньги – в общедоступных местах – в шкафу среди белья, под матрасом. Злоумышленники хорошо знают об этих «укромных» местах и не станут брезговать в поисках добычи;

- не впускайте в дом незнакомых граждан. В случае, когда незнакомцы представляются работниками различных социальных служб, попросите их предъявить служебное удостоверение, а также предоставить телефон организации, которую они представляют, чтобы была возможность убедиться, если ли у них такой работник.