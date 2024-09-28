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Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку

28 сентября 2024 12:52
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Тольяттинка с подругой до смерти избили соседку

По версии следствия, 22 сентября 2024 года 38-летняя подозреваемая пришла в гости к своей знакомой, которая проживала в коммунальной квартире. В то время, когда женщины распивали спиртные напитки на кухне, пришла 67-летняя соседка, проживающая в соседней комнате с 34-летней подозреваемой в указанной квартире. Между соседями произошла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений 67-летняя женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК.

Теги: Убийство

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