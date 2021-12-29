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Тольяттинка пришла со знакомым к женщине и ограбила ее

29 декабря 2021 12:51
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Тольяттинка пришла со знакомым к женщине и ограбила ее

В утреннее время 27 декабря  в полицию Тольятти обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским приметы злоумышленницы, которая за несколько минут до этого похитила ее кнопочный сотовый телефон марки «TEXET ТМ-120» и скрылась. Дежурный по радиостанции ориентировал на розыск грабительницы ближайшие экипажи наружных служб полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. 

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и потерпевшую. Женщина 1970 года рождения пояснила стражам правопорядка, что  к ней в квартиру пришел  знакомый с молодой девушкой. В процессе общения  молодой человек попросил у хозяйки квартиры сотовый телефон, сделать звонок родственнику и вышел с ним в коридор. В это время  девушка, со слов  мужчины, выхватила у него телефон и убежала из подъезда. 

В ходе оперативных мероприятий участковый уполномоченный отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти предположил, что  к совершению преступления возможно причастна ранее судимая за умышленное причинение легкого вреда здоровью местная жительница 1995 года рождения.

Установив места возможного нахождения подозреваемой, участковый уполномоченный полиции через несколько часов задержал ее в Комсомольском районе города и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Девушка вину в содеянном признала и пояснила сотрудникам полиции, что  похищенный телефон сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на собственные нужды. 

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Уголовное дело

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