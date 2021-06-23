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Тольяттинка приобрела наркотики через сеть Интернет, чтобы заработать

23 июня 2021 11:38
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Тольяттинка приобрела наркотики через сеть Интернет, чтобы заработать

Около одного из домов по Автозаводскому шоссе сотрудники отдела полиции задержали 30-летнюю местную жительницу по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. В момент ее обнаружения сотрудниками полиции, она помещала сверток в заранее заготовленный тайник.

В результате личного досмотра, в присутствии понятых, сотрудники полиции обнаружили у женщины в кармане брюк сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – N-метилэфедрон массой 2,18 грамм, что относится к крупному размеру.

По информации полицейских, подозреваемая официально не трудоустроена, ранее была судима за кражу, мошенничество и незаконной оборот наркотиков. В ходе опроса женщина сообщила оперативникам, что приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации через тайники.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркоторговля Стоп Наркотик

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