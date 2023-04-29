Тольяттинка приняла на работу ранее судимого и осталась без имущества

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1977 года рождения с сообщением о пропажи ноутбука и телефона. Сумму причиненного ущерба заявительница оценила в 18 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, провели осмотр места происшествия.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции следует, что потерпевшая, являясь руководителем одной из компаний, накануне приняла на работу мужчину 1989 года рождения, рабочее место которого оснащено ноутбуком и мобильным телефоном. На следующий день новый сотрудник без каких-либо предупреждений на работу не явился, а работодатель обнаружила пропажу техники, находящейся у него в пользовании.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что телефоном потерпевшей пользуется один из местных жителей, которого задержали в квартире у его знакомой, и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В жилище приятельницы полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным.

В ходе опроса подозреваемый 1989 года рождения признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, работа ему не понравилась, и он решил больше не возвращаться, забрав технику. Ноутбук мужчина сдал в ломбард за 8000 рублей, деньги потратил на личные нужды, а телефон оставил для личного пользования.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон возвращен законной владелице. Сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску похищенного ноутбука.