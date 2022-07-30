Тольяттинка получила 6000 рублей за прописку 23 иностранцев в своей квартире

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1988 года рождения в начале июле текущего года незаконно поставила на миграционный учет 23 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение в сумме свыше 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.