Тольяттинка перевела мошеннику в качестве передоплаты за ноутбук несколько тысяч рублей

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница и сообщила, что она стала жертвой мошенника. Женщина пояснила, что нашла на интернет - сайте бесплатное объявление о продаже ноутбука, после чего вступила в переписку с продавцом, который убедил ее внести предоплату в сумме 5000 рублей. Заявительница перечислила денежные средства на указанные расчетный счет, удостоверилась, что они доставлены адресату, обговорила условия и дату доставки. Однако в назначенное время товар не поступил, а продавец перестал выходить на связь.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислялись на расчетный счет ранее не судимого жителя Московской области 1995 года рождения. Выехав в служебную командировку, оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что разместил в сети Интернет объявление о продаже ноутбука, которого у него не было. Полученные деньги он потратил на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело.