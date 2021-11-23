Тольяттинка перевела мошеннику 450 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным мошенникам!

Так, сотруднице муниципального бюджетного учреждения из Тольятти 1979 года рождения позвонил незнакомец, и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что в личном кабинете происходит большая активность на оформление кредита, и для того, что пройти процедуру по аннулированию кредита, необходимо перевести сбережения по указанному счету. Доверившись мошеннику, женщина перевела на указанный им счет 450 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.