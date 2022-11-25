Тольяттинка перевела аферисту около 1 200 000 рублей

159

В Тольятти женщине – специалисту производственного акционерного объединения 1988 г.р., позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на её имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит и перевести на счет, указанной им карты, затем они вернуться обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Женщина поверила и перевела аферисту около 1 200 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.