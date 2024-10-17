Тольяттинка отняла у женщины телефон и убежала

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Полицейские обратили внимание на женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, и задержали ее.

В начале октября текущего года в отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась местная жительница 1982 года рождения, которая сообщила, что несколько минут назад возле магазина на улице Горького неизвестная женщина похитила ее сотовый телефон.

Сотрудник дежурной части уточнил приметы и направление, в котором скрылась грабитель, ориентировал на ее розыск личный состав, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленницы, установили и опросили очевидцев. Со слов потерпевшей, полицейские составили и направили в подразделения городского Управления полиции ориентировку с композиционным портретом подозреваемой и описанием похищенного имущества.

Через небольшой промежуток времени в ходе патрулирования района ориентированные на розыск подозреваемой в грабеже сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на женщину, которая при виде полицейских попыталась скрыться. После непродолжительной погони патрульные задержали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления 32-летнюю местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная не стала отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния и пояснила, что увидела в руках незнакомой женщины телефон и решила его похитить. В последствии смартфон сдала в ломбард, а денежные средства потратила на личные нужды.

Отделом дознания Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.