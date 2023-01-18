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Тольяттинка отдала мошенникам 129 тысяч рублей за вклад в финансовую пирамиду

18 января 2023 10:28
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Тольяттинка отдала мошенникам 129 тысяч рублей за вклад в финансовую пирамиду

Не доверяйте мошенникам, которые под различными предлогами обещают компенсации, подарки или бонусы. 

Жительнице Тольятти 1939 года рождения позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена денежная компенсация в размере почти 500 тысяч рублей за вклад в финансовую пирамиду, который она совершила в 1991 году. При этом мужчина пояснил: для того, чтобы оформить компенсацию, нужно оплатить часть денег – для того, чтобы он смог заполнить документацию и провести «необходимые операции». Мужчина гарантировал, что эти затраты впоследствии вернутся. Пенсионерка, поверив собеседнику, оформила перевод через отделение связи, подарив мошеннику 129 тысяч рублей. После этого незнакомец перестал отвечать на звонки, а женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Полицейские убедительно просят граждан не доверять мошенникам, которые обещают под различными предлогами всевозможные выплаты, подарки или бонусы.

Теги: Мошенники

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