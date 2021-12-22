Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков

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В октябре текущего года в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области в одном из пабликов выявлен пост о женщине, которая в Комсомольском районе на стене жилого дома нанесла рекламную надпись о возможной реализации наркотических средств. Дежурный офицер пресс-службы облглавка передал выявленную информацию коллегам в территориальный орган внутренних дел.

Сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти незамедлительно выехали на указанное в публикации место, провели осмотр, установили и опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные полиции установили личность и местонахождение местной жительницы 1989 года рождения, после чего женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейским жительница Комсомольского района пояснила, что искала объявление о работе, когда один из пользователей Интернета предложил ей за денежное вознаграждение с помощью баллончика с краской, трафарета и маркера наносить на здания рекламу. Со слов правонарушительницы, она понимала, что надписи содержат предложение незаконного распространения наркотических средств.

По результатам проверки в отношении женщины составлен административный протокол. Судом ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Ранее неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков женщина признала свою вину в совершенном правонарушении и согласилась с назначенным наказанием.

Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории области и деятельности лиц, пропагандирующих запрещенные вещества.