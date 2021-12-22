Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
Мэрия Самары согласовала строительство 44-метровой колокольни в храме на ул. Ново-Вокзальной
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
На площади Куйбышева в Самаре создают ледовый городок с героями мультфильмов
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
Состоится III Международный фестиваль «Волжская Полониана: Дни польской культуры в Самаре»
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
ЖК «Новая Заря» в Самаре достроит федеральный фонд защиты прав дольщиков
Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов Т-500
Дочерняя компания «Ростеха» сообщила о пропаже 10 самолетов
Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках
Госдума приняла в I чтении законопроект о защите домашних животных и животных в зоопарках и цирках
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев провел пресс-конференцию
В Самаре начальник Куйбышевской железной дороги провел пресс-конференцию
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.82
-0.47
EUR 83.32
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков

22 декабря 2021 11:59
140
Тольяттинка написала на стене рекламу продажи наркотиков

В октябре текущего года в ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области в одном из пабликов выявлен пост о женщине, которая в Комсомольском районе на стене жилого дома нанесла рекламную надпись о возможной реализации наркотических средств. Дежурный офицер пресс-службы облглавка передал выявленную информацию коллегам в территориальный орган внутренних дел.

Сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти незамедлительно выехали на указанное в публикации место, провели осмотр, установили и опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные полиции установили личность и местонахождение местной жительницы 1989 года рождения, после чего женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Полицейским жительница Комсомольского района пояснила, что искала объявление о работе, когда один из пользователей Интернета предложил ей за денежное вознаграждение с помощью баллончика с краской, трафарета и маркера наносить на здания рекламу. Со слов правонарушительницы, она понимала, что надписи содержат предложение незаконного распространения наркотических средств.

По результатам проверки в отношении женщины составлен административный протокол. Судом ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей. Ранее неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков женщина признала свою вину в совершенном правонарушении и согласилась с назначенным наказанием.

Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории области и деятельности лиц, пропагандирующих запрещенные вещества.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков
22 декабря 2021, 12:42
Самарчанка задержана за крупный оборот наркотиков
Подозреваемая  извлекала оптовые партии, расфасовывала их и создавала новые тайники с разовыми дозами «товара». Криминал
146
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
21 декабря 2021, 13:18
У двух молодых людей, задержанных в Самаре, нашли более 320 граммов мефедрона
Задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть Интернет посредством тайников. Криминал
411
Житель Жигулевска нашел в гаражах наркотик и забрал себе
18 декабря 2021, 12:57
Житель Жигулевска нашел в гаражах наркотик и забрал себе
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Криминал
1040
В центре внимания
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
505
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
489
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
496
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
635
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
567
Весь список