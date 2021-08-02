Тольяттинка лишилась украшений на 50 тысяч из-за дальней родни

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В июне текущего года у жительницы Автозаводского района 1976 года рождения из квартиры пропали золотые украшения на общую сумму 50 000 рублей.

В ходе расследования установлено: заявительница проживает в трех комнатной квартире с еще двумя собственниками. Все они между собой родственники, и имеют в собственности по отдельной комнате.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, в ходе осмотра квартиры установили, что следы взлома на дверях и окнах отсутствуют.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции предположили, что кто-то из родственников потерпевшей имеет отношение к происшествию, а именно дальняя родственница самой старшей собственницы жилья. Стражи порядка установили места возможного нахождения ранее не судимой местной жительницы 2003 года рождения, задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Девушка не стала отрицать своей причастности к краже золотых украшений. Ключи от квартиры ей дала пожилая родственница, которую она приходила навещать и помогала ей по хозяйству. Воспользовавшись отсутствием в квартире остальных собственников, девушка похитила золотые украшения, и сдала их в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.