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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка лишилась украшений на 50 тысяч из-за дальней родни

2 августа 2021 11:27
175
Тольяттинка лишилась украшений на 50 тысяч из-за дальней родни

В июне текущего года у жительницы Автозаводского района 1976 года рождения из квартиры пропали  золотые украшения на общую сумму 50 000 рублей.

В ходе расследования установлено: заявительница  проживает в трех комнатной квартире с еще двумя собственниками. Все они между собой родственники, и имеют в собственности  по отдельной комнате. 

Полицейские подробно опросили потерпевшую, в ходе осмотра квартиры установили, что следы взлома на дверях и окнах отсутствуют. 

В ходе проведения оперативных мероприятий  сотрудники полиции предположили, что кто-то из родственников потерпевшей имеет отношение к происшествию, а именно  дальняя родственница  самой старшей  собственницы жилья. Стражи порядка установили места возможного нахождения ранее не судимой местной жительницы 2003  года рождения, задержали  женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Девушка не стала отрицать своей причастности к краже золотых украшений. Ключи от квартиры ей дала пожилая родственница, которую она приходила навещать и помогала ей по хозяйству. Воспользовавшись отсутствием в квартире остальных собственников, девушка похитила золотые украшения, и сдала их в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража украшения

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