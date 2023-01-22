Тольяттинка лишилась телефона из-за гостя

184

Малознакомый гость местной жительницы попросил у нее сотовый телефон, чтобы позвонить, а затем скрылся вместе с имуществом доверчивой женщины

В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1976 года рождения о том, что молодой человек, находившийся у нее в гостях, похитил сотовый телефон.

Оперативный дежурный уточнил у женщины приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие экипажи наружных служб полиции и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев.

Со слов потерпевшей оперуполномоченные установили обстоятельства произошедшего: у заявительницы дома находился малознакомый мужчина. Во время застолья гость сообщил, что ему срочно нужно позвонить, а сотовый телефон разрядился. Хозяйка квартиры передала свой гаджет приятелю и не возражала, когда тот вышел в коридор. Через некоторое время отзывчивая женщина поняла, что гость ушел с её сотовым телефоном, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, после чего задержали его возле одного из домов в Автозаводском районе Тольятти и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперуполномоченных уголовного розыска, задержанный местный житель 1999 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похитить сотовый телефон знакомой, чтобы поправить свое финансовое положение. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.