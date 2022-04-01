Тольяттинка хотела вернуть деньги с покупки автомобиля и лишилась их

Я нашел ошибку
Главные новости:
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для жителей Самары
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента для жителей Самары
Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж
Банк России смягчил ограничения на денежные переводы за рубеж
В Сызрани направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте оружия
В Сызрани направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте оружия
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
жительница Богатовского района Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.
Жительница Самарской области получила компенсацию за причинения вреда ее здоровью в результате ДТП.
Мост через Волгу в Самарской области готов на 47%
Мост через Волгу в Самарской области готов на 47%
Социальные пенсии с 1 апреля планово проиндексированы на 8,6%
Социальные пенсии с 1 апреля планово проиндексированы на 8,6%
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.41
-0.68
EUR 92.49
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка хотела вернуть деньги с покупки автомобиля и лишилась их

1 апреля 2022 09:59
127
Тольяттинка хотела вернуть деньги с покупки автомобиля и лишилась их

В полицию Тольятти обратилась местная жительница и сообщила, что продавец одного из автосалонов города предложил свою помощь в возврате налогового вычета при покупке автомобиля. Женщина не знала, что вернуть НДФЛ с покупки автомобиля, невозможно и такой вид налоговой льготы не предусмотрен Налоговым кодексом РФ.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что местный житель 1993 года рождения пообещал женщине помощь в возврате налогового вычета при покупке автомобиля. Для этого нужно было перечислить ему на банковскую карту денежные средства в размере 30 000 рублей якобы для оформления документов. После перевода денег он перестал отвечать на звонки.

Полицейские выяснили, что на данный момент мужчина находится в Москве и задержали его у трапа самолета в аэропорту Курумоч. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее не судим.

Мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ему нужны были денежные средства для игры на бирже.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У самарчанки вместо получения приза со счета списали 30 тысяч рублей
01 апреля 2022, 10:10
У самарчанки вместо получения приза со счета списали 30 тысяч рублей
В мессенджерах приходят смс-рассылки о розыгрыше автомобиля либо других ценных призов. Криминал
94
Самарец из-за мошенников лишился более 1 миллиона рублей
31 марта 2022, 10:52
Самарец из-за мошенников лишился более 1 миллиона рублей
Сотрудники полиции предупреждают о мошенничествах, совершенных лжеброкерами. Криминал
279
Пожилая самарчанка из-за мошенников лишилась 6,57 миллионов рублей
30 марта 2022, 09:20
Пожилая самарчанка из-за мошенников лишилась 6,57 миллионов рублей
Мошенники убеждают людей брать кредиты на крупные суммы и переводить деньги на их счета. Криминал
415
  • Консультант плюс
В центре внимания
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
1 апреля 2022  10:49
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
71
 Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.
31 марта 2022  17:22
Налоговая служба информирует об изменении сроков уплаты УСН в 2022 году
421
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.
31 марта 2022  17:15
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
410
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
31 марта 2022  13:34
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
415
Весь список