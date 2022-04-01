Тольяттинка хотела вернуть деньги с покупки автомобиля и лишилась их

127

В полицию Тольятти обратилась местная жительница и сообщила, что продавец одного из автосалонов города предложил свою помощь в возврате налогового вычета при покупке автомобиля. Женщина не знала, что вернуть НДФЛ с покупки автомобиля, невозможно и такой вид налоговой льготы не предусмотрен Налоговым кодексом РФ.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что местный житель 1993 года рождения пообещал женщине помощь в возврате налогового вычета при покупке автомобиля. Для этого нужно было перечислить ему на банковскую карту денежные средства в размере 30 000 рублей якобы для оформления документов. После перевода денег он перестал отвечать на звонки.

Полицейские выяснили, что на данный момент мужчина находится в Москве и задержали его у трапа самолета в аэропорту Курумоч. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее не судим.

Мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что ему нужны были денежные средства для игры на бирже.

Возбуждено уголовное дело.