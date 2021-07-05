Тольяттинка хотела спасти свои деньги и лишилась 400 тыс. рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.

Так, 47-летняя женщина, работающая оператором на одном из предприятий города Тольятти стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения" и с целью предотвращения хищения денежных средств со своей банковской карты перевела 400 тысяч рублей на два счета, продиктованных неизвестным. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов!