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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка хотела спасти свои деньги и лишилась 400 тыс. рублей

5 июля 2021 09:37
126
Тольяттинка хотела спасти свои деньги и лишилась 400 тыс. рублей

Будьте бдительны!
Остерегайтесь аферистов, которые выманивают  деньги онлайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.

Так, 47-летняя женщина, работающая оператором на одном из предприятий города Тольятти стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения" и с целью предотвращения хищения денежных средств со своей банковской карты перевела 400 тысяч рублей на два счета, продиктованных неизвестным. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов!

Теги: аферисты мошенники

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