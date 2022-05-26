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Тольяттинка хотела продать пальто в интернете и лишилась денег

26 мая 2022 10:51
169
Тольяттинка хотела продать пальто в интернете и лишилась денег

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые выступают в роли покупателей на торговых площадках сети Интернет.

Так, жительница г.Тольятти разместила на популярной торговой онлайн площадке в сети Интернет объявление о продаже пальто. Через некоторое время ей позвонил неизвестный с предложением приобрести данный товар. Аферист убедил женщину, что для оплаты ему необходимы данные её банковской карты, на которую он якобы переведет деньги.  Продавец сообщила данные банковской карты, после чего потерпевшая обнаружила списание денег на сумму порядка 20 000р. Покупка не состоялась, мошенник перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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