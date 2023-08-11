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Тольяттинка хотела продать дачу, в итоге лишилась 280 тысяч рублей

11 августа 2023 09:38
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Тольяттинка хотела продать дачу, в итоге лишилась 280 тысяч рублей

Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках. 

Жительница г.Тольятти 1969 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже своего дачного участка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток, а для того чтобы перевести деньги в размере 50 000р предложил женщине установить, якобы необходимое для этого приложение, на что потерпевшая согласилась. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание денежных средств на сумму около 280 000р. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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