Тольяттинка хотела продать дачу и лишилась 50 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при общении с незнакомцами в сети Интернет.

В Тольятти пенсионерка 1952 года рождения разместила объявление о продаже дачного участка на одной из торговых площадок в сети Интернет.

Мошенники, под предлогом покупки имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили у женщины денежные средства на общую сумму 50 тысяч рублей, убедив ее проследовать к ближайшему банкомату и перевести на продиктованный номер телефона указанную сумму.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.