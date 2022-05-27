Тольяттинка хотела попасть на концерт и лишилась 10 тысяч рублей

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В отдел полиции за помощью обратилась 21-летняя жительница Тольятти, которая сообщила, что хотела сделать себе на день рождение подарок и в сети Интернет ввела запрос на покупку билетов на концерт. Пройдя по первой ссылке, девушка выбрала подходящее представление и с целью оплаты билета, ввела в поля для заполнения реквизиты банковской карты и код-подтверждения, поступивший в смс-сообщении. Данные операции жительница Тольятти выполнила несколько раз, так как сайт выдавал сбой в оплате. В результате со счета девушки были похищены денежные средства - около 10 000 рублей.

Она заблокировала банковскую карту, после чего написала в службу поддержки, ей в сообщении направили ссылку для возврата денежных средств, с условием, что на счете должны быть денежные средства. Девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.

Как не стать жертвой мошенников:

- Оплачивайте товары и услуги онлайн только на тех ресурсах, которым вы доверяете. Если от вас хотят оплаты через конкретный сервис, не переходите по ссылкам в сообщениях, а введите адрес сайта в браузере вручную.

- Обращайте внимание на URL-адрес страницы: если он содержит ошибки и неуместные слова или расположен в странной доменной зоне — велика вероятность, что это ловушка.

- Изучайте сервисы, которыми собираетесь воспользоваться: чем больше вы знаете о том, как они работают, тем сложнее мошенникам будет вас обмануть.