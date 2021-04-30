Тольяттинка хотела починить телевизор и стала жертвой мошенника

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В полицию Тольятти поступило заявление от жительницы Центрального района о том, что она стала жертвой мошенника. Женщина 1989 года рождения пояснила, что на одном из интернет-сервисов она нашла объявление о предоставлении услуг по ремонту телевизоров.

Неизвестный согласился отремонтировать вышедший из строя бытовой прибор за приемлемую плату. В ходе общения «мастер» сообщил потерпевшей, что ремонт с учетом необходимых запасных частей будет стоить 8500 рублей. Злоумышленник пояснил, что деньги ему нужны заранее - для заказа необходимых деталей. Потерпевшая поверила незнакомцу и перевела ему деньги. После это аферист перестал отвечать на звонки пострадавшей.

Как комментирует следователь следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти лейтенант юстиции Юлия Малолеткова: «Пришлось направить необходимые запросы в адрес оператора сотовой связи, в результате чего была установлена личность владельца, которому заявительница перечислила денежные средства. Им оказался 34-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Рязанской области».

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что мужчина по месту регистрации не проживал. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый приобрёл билеты на поезд из Москвы в Рязань. На конечной станции мужчину задержали сотрудники органов внутренних дел и доставили в отдел полиции. В ходе опроса он признался в содеянном, пояснив, что телевизор ремонтировать не планировал, а деньги потратил на личные нужды

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники органов внутренних дел просят граждан быть внимательными к услугам и покупкам товаров в сети Интернет. Не спешите переводить неизвестным людям свои сбережения! В случае если вы стали все-таки жертвой мошенника, незамедлительно сообщайте об этом в полицию.