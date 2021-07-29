Тольяттинка хотела дешево улететь в Адлер, но попалась мошенникам

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ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять мошенникам, предлагающим услуги по продаже сомнительных путевок на отдых через Интернет.

Так, жительница Тольятти 1978 года рождения на одном из сайтов нашла объявление о продаже авиабилетов «Самара-Адлер», указала реквизиты своей банковской карты для покупки по выгодной цене. После чего с ее счета произошло списание денежных средств в размере 29 тысяч рублей, но покупка билетов так и не была произведена. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.