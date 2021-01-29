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Тольяттинец заметил полицию и выбросил наркотики в снег

29 января 2021 12:49
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Тольяттинец заметил полицию и выбросил наркотики в снег

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль «Лада Калина»,  припаркованный во дворе одного из домов на проспекте Степана Разина в городе Тольятти.

Полицейские заметили, что находящийся в салоне пассажир выбросил сверток в сугроб. На место происшествия незамедлительно выехала следственно оперативная группа. Изъятое вещество правоохранители направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники полиции доставили подозреваемого в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По результатам проведенного исследования установлено, что в свертке находилось наркотическое средство – героин массой 101 гр, что является крупным размером. Как установили оперативники, житель одной из соседних республик 1989 года рождения официально не работает. По версии следствия, задержанный приобрел наркотики через сеть Интернет, с целью дальнейшей продажи путем «закладок» на территории города. 

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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Комментарии

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