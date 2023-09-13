Тольяттинец забыл карту в банкомате и лишился 60 тысяч

48

В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 1980 года рождения, который сообщил о пропаже банковской карты и списании с нее свыше 60 000 рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил сотрудникам полиции, что накануне он снимал деньги в банкомате. Когда на телефон поступило уведомление о переводе денежных средств на незнакомый счет, он вспомнил, что забыл карту в банкомате и поспешил заблокировать счет.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по счёту и установили, что денежные средства перечислили на банковскую карту местного жителя 1988 года рождения. Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника. Молодого человека 2000 года рождения задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за кражу местный житель признал вину в содеянном и пояснил, что нашел банковскую карту и решил воспользоваться денежными средствами, перечислив их на счет знакомого, чтобы обналичить.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательно следить за сохранностью своих вещей; никому не сообщать реквизиты, пин-коды банковской карты и одноразовые пароли; в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с банковской картой должны происходить в присутствии держателя карты. В случае потери банковской карты следует немедленно позвонить в банк для блокировки - это поможет сохранить денежные средства. Если в отношении вас совершено противоправное деяние, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.