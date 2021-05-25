Тольяттинец за деньги зарегистрировал в частном доме 133 иностранцев

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По данным полицейских, местный житель 1976 года рождения с января по май текущего года незаконно поставил на миграционный учет 133 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации правоохранителей, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - более 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.