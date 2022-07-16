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Тольяттинец взял у сожительницы ключи от квартиры ее родственницы и украл телевизор

16 июля 2022 10:59
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Тольяттинец взял у сожительницы ключи от квартиры ее родственницы и украл телевизор

В дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило заявление от местной жительницы, 1951 года рождения. Женщина сообщила о том, что у нее из квартиры похищен телевизор. Сумма причиненного материального ущерба потерпевшая оценила в 5 000 рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место квартиру, опросили жильцов и возможных очевидцев произошедшего. Полицейские выяснили, что женщина долгое время находилась в другом городе, и когда вернулась домой обнаружила пропажу имущества.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного имущества, в результате чего получили информацию, что пропавший телевизор в один из ломбардов сдал житель города Тольятти 1997 года рождения. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и места его возможного нахождения, после чего задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что у его сожительницы есть ключи от квартиры родственницы, которая уехала на длительное время в другой город. Подозреваемый незаметно взял ключи у девушки и проник в квартиру. Похищенный телевизор молодой человек сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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