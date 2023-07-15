Тольяттинец вырвал сумку у прохожего и сдал ее содержимое в ломбард

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В конце июня текущего года в отдел полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель 1961 года рождения, который сообщил, что возле одного из домов на улице Чапаева, неизвестный вырвал из его рук сумку, где находились два сотовых телефона и скрылся во дворах многоквартирных домов.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции при просмотре записей с камер видеонаблюдения узнали в злоумышленнике ранее судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков местного жителя и располагая информацией о местах его возможного нахождения, задержали мужчину в Центральном районе города.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного 1980 года рождения полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным. При опросе злоумышленник вину в содеянном признал и пояснил, что второй гаджет сдал в ломбард. Полученные денежные средства потратил на собственные нужды, а сумку выкинул в мусорный контейнер, когда покидал место преступления.