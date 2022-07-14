Тольяттинец выпивал с незнакомцем на лавочке и лишился велосипеда

97

В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1972 года рождения. Мужчина сообщил, что у него был похищен велосипед и рюкзак с документами. Причиненный ущерб мужчина оценил на сумму в 34 000 рублей.

По словам мужчины, накануне вечером он ездил на велосипеде, и в одном из дворов Центрального района познакомился с неизвестным мужчиной, с которым они стали распивать спиртные напитки в одном из дворов. Как пояснил потерпевший, через некоторое время он уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу велосипеда и рюкзака, в котором находились кошелек, банковские карты и сотовый телефон.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, установили и опросили возможных очевидцев происшествия. Полицейские проверили места возможного сбыта похищенного, расположенные неподалеку и установили, что похищенный велосипед сдал в один из ломбардов 32-летний местный житель. По данным полиции мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и незаконное использование документов для образования юридического лица.

Оперуполномоченные установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в содеянном и пояснил, что когда его новый приятель уснул, он решил похитить его имущество. В тот же день он сдал велосипед в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, рюкзак с сотовым телефоном и банковскими картами мужчина присвоил, и впоследствии добровольно выдал полицейским.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело