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Тольяттинец выхватил чужие деньги из купюроприемника банкомата и убежал

29 мая 2022 10:45
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Тольяттинец выхватил чужие деньги из купюроприемника банкомата и убежал

В полицию Тольятти обратился мужчина 1987 года рождения. Он сообщил полицейским приметы злоумышленника, который неожиданно выхватил из купюроприемника банкомата деньги в сумме 2 тысячи рублей, когда потерпевший вложил их для перевода на свою карту. Дежурный по радиостанции ориентировал на розыск злоумышленника ближайшие экипажи наружных служб полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и потерпевшего.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска просмотрели и изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник. Находясь на месте происшествия, полицейские по видео опознали ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя 1994 года рождения. Установив места возможного нахождения подозреваемого, сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что в одном из комиссионных магазинов обратил внимание на мужчину, который получил деньги. Выйдя из магазина, подозреваемый пошел за потенциальной жертвой и, как только мужчина положил деньги в банкомат, выхватил их. 

Отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги: Уголовное дело

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