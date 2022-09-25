Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове

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15 сентября текущего года от дома, расположенного на улице Автостроителей в Автозаводском районе города Тольятти, в больницу с травмой головы госпитализирован 66-летний местный житель.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие в лечебное учреждение, опросили потерпевшего. Тот пояснил, что возвращался в ночное время домой из магазина. В какой-то момент его догнал мужчина, задев локтем. Во время внезапно возникшего конфликта на фоне неприязненных отношений неизвестный мужчина нанес удары потерпевшему по голове и скрылся. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1988 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемого злоумышленника задержали возле одного из питейных заведений в Автозаводском районе. Ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление и кражи местный житель не стал отрицать своей причастности к преступлению.

По результатам экспертизы установлено, что потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.