Я нашел ошибку
Главные новости:
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
На Сухой Самарке катер столкнулся с пришвартованным судном
На Ново-Садовой в Самаре Фольксваген Поло врезался в бордюр и столб
На Ново-Садовой в Самаре Фольксваген Поло врезался в бордюр и столб
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце
Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце
Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II
Букингемский дворец опубликовал фотографию места захоронения королевы Елизаветы II
Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре
Водитель "девятки" с поддельным правами остановлен на ул. Г. Димитрова в Самаре
Аналитик предположил сроки окончания энергокризиса в ЕС
Аналитик предположил сроки окончания энергокризиса в ЕС
Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове
Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.1
-1.73
EUR 56.48
-2.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове

25 сентября 2022 10:46
126
Тольяттинец возвращался ночью из магазина и получил по голове

  15 сентября текущего года от дома, расположенного на улице Автостроителей в Автозаводском районе города Тольятти, в больницу с травмой головы госпитализирован 66-летний местный житель.

Сотрудники органов внутренних дел, прибывшие в лечебное учреждение, опросили потерпевшего. Тот пояснил, что возвращался в ночное время домой из магазина. В какой-то момент его догнал мужчина, задев локтем. Во время внезапно возникшего конфликта на фоне неприязненных отношений неизвестный мужчина нанес удары  потерпевшему  по голове и скрылся. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицию.

       Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1988 года рождения. В результате оперативно-разыскных мероприятий предполагаемого злоумышленника задержали возле одного из питейных заведений в Автозаводском районе. Ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление и кражи местный житель не стал отрицать своей причастности к преступлению.

         По результатам экспертизы установлено, что потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. 

         Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
117
За невыполнение приказа граждане несут ответственность в соответствии с законодательством.
23 сентября 2022  21:07
Военный комиссар Самарской области опубликовал приказ о частичной мобилизации
1066
Поддержать жителей братских республик в их желании быть вместе с российским народом, с Россией приехали люди не только из областной столицы, но со всей Самарской области. 
23 сентября 2022  20:05
Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Своих не бросаем» на площади Славы
1365
Аграрии страны представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке в Самарской области
23 сентября 2022  16:24
Дмитрий Азаров: «Аграрии вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет, продовольственную безопасность нашей страны»
660
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
23 сентября 2022  13:49
XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта
516
Весь список