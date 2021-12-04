Тольяттинец воспользовался забывчивостью женщины и украл телефон

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В полицию Тольятти поступило сообщение от 44-х летней местной жительницы о краже сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 8 000 рублей.



Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, подробно опросили потерпевшую и выяснили, что накануне она была в гостях у знакомого мужчины, и они вместе распивали спиртные напитки. На следующий день она обнаружила пропажу своего сотового телефона.



Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов города полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. Предполагаемого злоумышленника оперативники задержали около одного из домов на улице Фрунзе. По данным полицейских, подозреваемый - местный житель 1968 года рождения, ранее не судим, работает маляром в одной из организаций города.



Задержанный не стал отрицать своей причастности к совершению кражи телефона у знакомой и пояснил, женщина сама оставила у него дома гаджет, который он впоследствии сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.



В настоящее время отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.