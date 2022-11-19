Тольяттинец в качестве аргумента в споре ударил ножом собутыльника и убежал

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В начале ноября текущего года из частного дома, расположенного по улице Уральская в Центральном районе города Тольятти, в больницу с колото-резанной раной брюшной полости госпитализирован 59-летний местный житель.

Полицейские опросили пострадавшего и восстановили картину произошедшего: вечером, в своем доме мужчина распивал спиртные напитки со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес ему удар ножом в живот, после чего убежал на улицу. Сотрудники полиции составили и распространили ориентировку с данными и описанием злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, в ходе которого специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти обнаружили и изъяли следы пальцев рук, салфетку со следами бурого цвета, похожими на кровь и кухонный нож, которые приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В этот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые находились на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, обратили внимание на неопрятно одетого мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый местный житель 1961 года рождения не стал отрицать своей причастности к произошедшему и пояснил, что ударил потерпевшего ножом, не найдя других аргументов в споре. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.