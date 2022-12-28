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Тольяттинец в ходе конфликта забрал у местного жителя сотовый телефон и паспорт

28 декабря 2022 10:19
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Тольяттинец в ходе конфликта отобрал у местного жителя сотовый телефон и паспорт

В начале декабря 2022 года в отдел полиции по Автозаводскому району   Управления МВД России по городу Тольятти обратился с заявлением местный житель 1980 года рождения, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон и паспорт. Сумма причинённого ущерба составила свыше 14000 рублей.
На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. В ходе опроса потерпевший пояснил, что у себя в квартире, расположенной на Приморском бульваре он со своими знакомыми распивал спиртные напитки.  В ходе общения между ним и одним из мужчин возник конфликт, в результате которого новый знакомый взял со стола его сотовый телефон и паспорт, после чего вышел из квартиры.
Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в домофоне.  При просмотре видеозаписи оперативники сразу узнали своего подучетного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1988 года рождения.
Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал свою вину полностью, пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в ходе словесного конфликта с потерпевшим очень разозлился, поэтому решил забрать сотовый телефон и паспорт оппонента.
Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
 
Сотрудники полиции предостерегают: Будьте бдительны! Не употребляйте спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может привести к беде.

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