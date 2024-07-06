Тольяттинец уволился с автомойки и через некоторое время украл с бывшей работы инструменты

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В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1994 года рождения, который пояснил, что у него с автомойки пропали строительные инструменты стоимостью 18 000 рублей.

В утреннее время он обнаружил, что входная дверь автомойки повреждена, а с подсобного помещения пропала полировальная машина и расходные материалы к ней.

Сотрудники предположили, что к преступлению может быть причастен уже бывший работник автомойки, который знал о дорогостоящем оборудовании и где оно хранится.

Мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что он неделю назад уволился с данной автомойки и ему нужны были денежные средства, поэтому он повредил дверь, присвоил инструменты, которые собирался сдать в ломбард, но не успел.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Похищенное имущество было возвращено законному владельцу.