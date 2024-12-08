Тольяттинец увидел в подъезде велосипед и решил украсть

199

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что пропал велосипед, оставленный ею на лестничной площадке одного из многоквартирных домов. Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед потерпевшей сдан в один из городских ломбардов. Сотрудники полиции изъяли и изучили приемную документацию учреждения, установили личность осуществившего сдачу велосипеда – им оказался ранее судимый местный житель. Мужчину 1998 года рождения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил полицейским, что, заметив в подъезде велосипед, повредил запирающее устройство и сдал транспортное средство в ближайшим ломбард. Деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления УМВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество возвращено законной владелице.