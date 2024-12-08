Я нашел ошибку
Главные новости:
За медицинской помощью обратились 3 человека.
Полицейские работали на месте ДТП с двумя автомобилями в Тольятти
К Экодиктанту в онлайн-режиме присоединились около 2,5 тысяч сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в экологическом диктанте
Рыбакам инспекторы ГИМС рекомендуют не торопиться на рыбалку в период становления льда, а дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочный ледяной покров, и риск провалиться в воду станет значительно меньше.
Инспекторы ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов
В результате пожара погибли 2 человека.
В Кошкинском районе горел частный дом
В завершение мероприятия ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.
В Кинеле организовали для учащихся полицейского класса экскурсию в Музей МВД
В Тольятти вынесен приговор о незаконном получении пенсии
В Тольятти вынесен приговор о незаконном получении пенсии
8 декабря - Международный день художника
8 декабря - Международный день художника
Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения «Крыльев Советов» от «Ростова»
Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения «Крыльев Советов» от «Ростова»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец увидел в подъезде велосипед и решил украсть

8 декабря 2024 12:04
199
Тольяттинец увидел в подъезде велосипед и решил украсть

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что пропал велосипед, оставленный ею на лестничной площадке одного из многоквартирных домов. Сумма причиненного ущерба составила 12 000 рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед потерпевшей сдан в один из городских ломбардов. Сотрудники полиции изъяли и изучили приемную документацию учреждения, установили личность осуществившего сдачу велосипеда – им оказался ранее судимый местный житель. Мужчину 1998 года рождения задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил полицейским, что, заметив в подъезде велосипед, повредил запирающее устройство и сдал транспортное средство в ближайшим ломбард. Деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, Следственного управления УМВД России по городу Тольятти в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество возвращено законной владелице.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
1502
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
509
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
787
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
527
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
677
Весь список