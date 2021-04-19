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Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию

19 апреля 2021 12:56
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Тольяттинец устроил в подвале нарколабораторию

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России г. Тольятти в рамках оперативного мероприятия обнаружили в подвальном помещении дома, расположенного в Центральном районе Тольятти оборудованную лабораторию для культивирования конопли.

Полицейские установили, что выращивал растения 48-летний мужчина, проживающий в Автозаводском районе Тольятти. Подозреваемого задержали около помещения, где была оборудована лаборатория. 

Полицейские изъяли 25 кустов растения. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятым является  конопля.

В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал наркосодержащие растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время истинность слов задержанного проверяется сотрудниками органов внутренних дел.

В отделе полиции №24 У МВД России по г. Тольятти  в отношении мужчины возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

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