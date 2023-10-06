Тольяттинец украл велосипед с лестничной площадки многоквартирного дома

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При проверке подучётных лиц полицейский узнал мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и задержал его.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда с лестничной площадки многоквартирного дома, расположенного на проспекте Степана Разина. Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 5 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на многоквартирном доме.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием примет предполагаемого злоумышленника и похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Участковые уполномоченные полиции на административных участках проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

При проверке подучётных лиц, полицейский узнал мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и задержал его.

При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что похитив из подъезда велосипед, сдал его в тот же день в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейскими в настоящее время принимаются меры по розыску транспортного средства.

По данным полицейских, 23-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».