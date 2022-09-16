Тольяттинец украл велосипед у курьера

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о том, что от подъезда дома по улице 40 лет Победы был похищен принадлежавший ему велосипед. Сумма причиненного ущерба составила 9000 рублей.

Прибыв по адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и провели поквартирный обход. В ходе опроса заявитель предоставил полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщил, что у подъезда он был оставлен непристёгнутым запирающим устройством всего на несколько минут. Потерпевший является курьером и доставлял заказанные продукты в этот дом.

Полицейские проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед был сдан в один из ломбардов города и уже перепродан работником пункта приема. При изучении приемной документации оперативники установили паспортные данные лица, осуществившего сдачу транспортного средства, и задержали по месту жительства ранее судимого местного жителя 1993 года рождения. Задержанный оказался жителем дома, в который курьер привез заказ. При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что видел, как в подъезд зашел мужчина с пакетами продуктов, а велосипед оставил у входа. Сдав велосипед в ломбард, подозреваемый в тот же день вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства в размере 3000 рублей потратил на собственные нужды и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что для предотвращения подобного рода преступлений необходимо позаботиться о том, чтобы велосипед хранился в месте, где нет свободного доступа.