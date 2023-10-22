Тольяттинец украл в подъезде велосипед и сдал в ломбард

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В конце сентября текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району УМВД России по городу Тольятти поступило сообщение о пропаже велосипеда. В ходе опроса заявительницы полицейские выяснили, что велосипед находился на лестничной площадке одного из многоквартирных домов на улице Степана Разина. Сумма причиненного ущерба составила 15 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев произошедшего. Со слов заявителя полицейские составили и распространили среди личного состава наружных служб полиции ориентировку с описанием похищенного имущества.

Полицейские проверили возможные места сбыта похищенного имущества и установили, что велосипед был сдан в один из ломбардов города и уже перепродан. При изучении приемной документации оперативники установили паспортные данные мужчины, сдавшего похищенное. Сотрудники полиции задержали по месту жительства ранее судимого местного жителя 1999 года рождения. При опросе злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что увидел велосипед, пристегнутый запирающим устройством, которое было не прочно зафиксировано. Повредив замок, он забрал транспортное средство и сдал в ломбард в тот же день, а вырученные от продажи похищенного имущества денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские предпринимают меры к возврату похищенного имущества законной владелице.