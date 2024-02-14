Тольяттинец украл из цветочного павильона 100 роз

240

В полицию Тольятти за помощью обратилась 45-летняя продавец цветов, которая сообщила полицейским, что пришла в павильон и обнаружила повреждения на входной двери и пропажу 100 роз. Сумма причинённого злоумышленником ущерба составила 11 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

При патрулировании недалеко от места происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. Полицейские задержали прохожего и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный местный житель 1996 года рождения ранее судимый за имущественные преступления признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил,что хотел подарить цветы своей девушке, но пока шел к возлюбленной, цветы погибли, и он их выкинул в мусорный бак. Другого способа выразить свою признательность безработный тольяттинец не придумал и злоупотребил алкогольными напитками.