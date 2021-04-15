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Тольяттинец украл из магазина бытовую технику на 3 тысячи рублей

15 апреля 2021 09:42
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Тольяттинец украл из магазина бытовую технику на 3 тысячи рублей

Преступление произошло в дневное время, 27 марта 2021 года в магазине, расположенном на Московском проспекте в Автозаводском районе Тольятти. Неизвестный мужчина похитил из торговой точки бытовую технику на общую сумму порядка 3000 рублей. 

Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.

Отделом дознания ОП № 21 УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 30 – 35 лет, рост 170 – 175 см., среднего телосложения, волосы темные, короткая стрижка.

Был одет: в куртку темно серого цвета, кофту с логотипом на груди с текстом  «Power»,  штаны черные с надписью «OFF»  под левым карманом, обувь черного цвета, на лице была белая медицинская маска.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-61-00, 93-45-24, 93-45-27, 89874590432 или 112.

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